Ophef door overlijden man na politieoptreden in Antwerpse stationsbuurt: onderzoek moet duidelijkheid brengen

Op Twitter circuleren beelden van de arrestatie, onder meer via de account "North Africans United". Daarop is te zien hoe de man inderdaad tegen de grond wordt gehouden. De persoon die de beelden neemt, geeft commentaar. "Deze persoon heeft drugs genomen", is te horen. Even later zegt hij dat de man is overleden. "Die man is daar net, op die plaats, op straat overleden", is te horen. De beelden worden verspreid onder de hashtag #MurderInAntwerp, die insinueren dat de man stierf door politiegeweld. Er is ook een petitie tegen politiegeweld gestart, die al door meer dan duizend mensen is getekend. En er wordt een oproep gedeeld om morgen te protesteren voor het hoofdkantoor van de politiezone Antwerpen.