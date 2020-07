Opwijk overschrijdt met tien nieuwe besmettingen drempelwaarde, gemeente denkt aan extra maatregelen

"Vrijdagmorgen hadden wij vijf besmettingen, vanmorgen waren er dat al tien. Dat is absoluut niet goed. Dat is verontrustend!", aldus eerste schepen (N-VA) Inez De Coninck. Met tien besmettingen overschrijdt Opwijk de drempelwaarde van 20 gevallen per 100.000 inwoners. Opwijk heeft tien besmettingen op 14.500 inwoners. Dat betekent 69 gevallen per 100.000 inwoners. "Dat is zelfs hoger dat het gemiddelde van de stad Antwerpen", zegt de eerste schepen van Opwijk.