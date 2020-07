Overzicht: hoe zit het met de coronabesmettingen in de landen rondom ons?

Ook in het Verenigd Koninkrijk is de stijgende trend opvallend: in de week van 6 juli werden er 4.053 bevestigde besmettingen per miljoen inwoners gemeld. In de week van 13 juli waren het er al 5.113 per miljoen inwoners. In het Noordwesten van Engeland, in het stadje Blackburn with Darwen is er gisteren een nieuwe lokale besmettingshaard ontstaan. Per 100.000 inwoners werden daar maar liefst 80 nieuwe besmettingen gemeld. Dat is meer dan in de stad Leicester, die al sinds het eind van vorige maand in een lokale lockdown zit. Een soortgelijke lockdown in Blackburn blijft voorlopig uit, de maatregelen worden er wel verstrengd.