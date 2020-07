"Gesprekken kunnen niet gevoerd worden in 15 minuten", al sinds mei waarschuwen experts voor problemen contactopsporing

Maar voor professor De Maeseneer kunnen beide systemen naast elkaar bestaan. Ook epidemioloog Pierre Van Damme is voorstander van het idee: “Het aantal contactonderzoekers daalt, we bereiken niet wat we willen bereiken. We bouwen af maar het systeem is niet efficiënt. Goed om dit experiment in deze periode te doen”, staat er in het verslag. Maar de reactie van het kabinet-Beke blijft lauw: “We zijn bezig met mobiele teams, we zitten in de staart van de epidemie. Gaan we hier nog extra in investeren? We moeten dit rustig bekijken.”