Hogescholen PXL en UCLL krijgen subsidies voor klimaatneutrale campussen

Ook UCLL is tevreden met het extra geld. “De subsidie is zeer goed nieuws voor ons, omdat ze mooi aansluit bij onze nieuwbouw in Diepenbeek. Daar bouwen we twee nieuwe torens. Zo komen we tot een nieuwe campus die aan de meest recente energiebesparende normen voldoet”, vertelt Jan Withofs van UCLL.

In heel Vlaanderen investeert de overheid 6,5 miljoen euro in 53 hogescholen om de gebouwen energiezuiniger te maken.