Regio Kortrijk neemt contactonderzoek in eigen handen: "Anders verliezen we kostbare tijd"

Er is veel te doen om het contactonderzoek naar corona. Het zou te traag gaan en niet goed werken. "Contactonderzoek moet je lokaal en regionaal organiseren", zegt de Kortrijkse schepen van Zorg Philippe De Coene (SP.A). "We verliezen anders kostbare tijd. Door lokaal te werken kan je sneller op de bal spelen."

Groot-Kortrijk werkt dus aan eigen systeem en werkt daarvoor samen met de lokale huisartsen, de OCMW's in de regio en de Centra voor Algemeen Welzijn. "Zodra de huisartsen de testen binnenkrijgen, kan het opsporen beginnen", zegt De Coene. "We kunnen de mensen vragen om zelf hun contacten op te bellen en vragen naar welke evementen of restaurants ze geweest zijn. Zo kunnen we snel alle betrokkenen verwittigen."