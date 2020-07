Sint-Augustinusziekenhuis in Wilrijk krijgt hoogtechnologische operatiezaal met 3D-schermen: “Comfortabeler voor arts en patiënt”

De nieuwe operatiezaal van het Sint-Augustinusziekenhuis in Wilrijk wordt één van de meest vooruitstrevende van ons land. “Rondom de patiënt hangen drie 3D-schermen. Daarop kunnen we dan verschillende noodzakelijke beelden op projecteren”, zegt dokter Tony Van Havenbergh. “Dat kan van alles zijn. Zo kunnen we bepaalde beelden van onze microscoop, robotcamera of endoscoop vergroten, maar we kunnen er ook fragmenten en beelden uit het medisch dossier bijhalen.”