Stuurknuppel waarmee Neil Armstrong naar de maan vloog, geveild voor 324.000 euro

"One small step for man, one giant leap for mankind." Met die woorden zette Neil Armstrong op 21 juli 1969 als eerste mens ooit voet op de maan. Enkele dagen voordien was de maanlander Eagle en de commando en servicemodule Columbia gelanceerd vanop Cape Canaveral in Florida, met aan boord Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Collins.

De stuurknuppel die Neil Armstrong hanteerde in de Columbia, is nu onder de hamer gegaan bij het veilinghuis Julien's in Los Angeles, VS. Het item leverde 370.000 dollar op, omgerekend is dat zo'n 324.000 euro. Dat is vier keer meer dan geschat. De stuurknuppel van Buzz Aldrin, die de tweede mens op de maan werd, was goed voor 256.000 dollar (224.000 euro).

(tekst gaat voort onder de tweets)