Terzake docu: Corps diplomatique: New York en Mopti

In de reportagereeks "Corps diplomatique" krijgt journalist Bart Aerts toegang tot de Belgische diplomatie. In deze aflevering volgt hij Annelies Verstichel. Zij is diplomate in New York. Iedere werkdag neemt ze de ferry van Brooklyn naar Manhattan. "Als je op de boot zit en je ziet die skyline met de Chryslerbuilding en het VN-gebouw, dan denk je: wauw, ik zit hier toch maar!" België is momenteel lid van VN-Veiligheidsraad in New York. Al voor de zesde keer. Verstichel werkt in New York rond het thema kinderen en gewapend conflict. "Er zijn in de wereld nooit zoveel kinderen gedood of verminkt in conflicten als vorig jaar", vertelt ze. Daar proberen ze binnen de VN iets aan te doen.