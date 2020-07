Last Post in Ieper bijwonen? Mondmasker verplicht 

Nu het toerisme weer wat op gang komt, troepen steeds meer toeristen samen om de plechtigheid bij te wonen. De beperkte toegang onder de Menenpoort is blijkbaar niet voldoende om de drukte onder controle te houden. Onder de poort zijn maar 132 mensen toegelaten, maar errond houden de toeristen amper afstand. Op een foto van afgelopen weekend is duidelijk te zien dat de afstand niet gerespecteerd wordt. Het is voor de politie ook erg moeilijk om tijdens de plechtigheid in te grijpen. Daarom neemt de stad nu extra maatregelen.