Tunnel onder E313 in Diepenbeek wordt ecotunnel: "We hopen dat de das hier gaat passeren"

De provincie wil de komende jaren nog meer investeren in natuurverbindingen. Dat is echt nodig om kwetsbare diersoorten meer kansen te geven, zegt Thomas Impens van het Provinciaal Natuurcentrum: "De natuur in Vlaanderen, ook in Limburg is sterk versnipperd. Ik heb de bestaande studies over de verschillende soorten nagekeken en dan merken we dat er voor 17 verschillende soortengroepen maatregelen nodig zijn."

Die natuurverbindingen moeten niet altijd lange aaneengesloten stukken natuur zijn, gaat Impens verder. "Sommige soorten hebben nood aan kleine stapstenen, dat zijn kleine eilandjes natuur die enkele kilometers uit elkaar kunnen liggen, waar ze eten vinden en kunnen rusten. Ik denk dan bijvoorbeeld aan enkele typisch Limburgse vlinders zoals de heivlinder en de veldparelmoervlinder. Andere soorten hebben nood aan lange aangesloten linten in het landschap. Zoals beken, die zijn nu vaak onderbroken of ingebuisd. Door een aaneengesloten begroeiing op de oevers te voorzien, kunnen grotere soorten zoals marters en otters daar gebruik van maken. Want de otter komt nu al voor in onze buurprovincies."