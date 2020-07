Vaccin van universiteit Oxford en AstraZeneca geeft robuuste reactie van afweer volgens eerste resultaten

Johan Neyts, viroloog aan de KULeuven is positief. Deze mensen doen in amper zes maanden tijd wat normaal vier of vijf jaar vraagt, zegt hij in het Radio 1 programma De Wereld Vandaag. "Dit is echt wel op een drafje. Behoorlijk spectaculair". De reden waarom het zo snel is gegaan is omdat de onderzoekers al een vaccin hadden gemaakt tegen het MERS-coronavirus. Daarom lagen ze in pole position."

Met zijn team is professor Neyts ook bezig met de ontwikkeling van een vaccin, zoals meer dan honderd andere onderzoeksgroepen. "Het virus blijft nog jaren circuleren. Je hebt vaccins nodig met verschillende werkingsmechanismen. Je kunt niet alle eitjes in één mandje leggen. Dit is nu goed nieuws. Maar stel dat er toch iets mis loopt in de volgende ontwikkelingsfase, dan is het goed dat ons vaccin en nog vele andere vaccins klaar liggen."