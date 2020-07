Verenigd Koninkrijk schrapt uitleveringsverdrag met Hongkong na invoering omstreden Chinese veiligheidswet

Raab uitte opnieuw zijn bezorgdheid over de nieuwe strenge Chinese veiligheidswet in Hongkong. De wet maakt namelijk activiteiten tegen de nationale veiligheid, het aanzetten tot afscheiding (onafhankelijkheid), subversieve activiteiten en buitenlandse inmenging in Hongkong illegaal en strafbaar. Daarnaast uitte Raab zijn bezorgdheid over de onderdrukking van de Oeigoerse minderheid in China.