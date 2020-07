Vlaams minister Beke (CD&V) verdedigt beleid in coronacommissie "behoorlijk offensief", oppositie is niet overtuigd

Beke ligt al een hele tijd zwaar onder vuur voor zijn aanpak van de coronacrisis. Als Vlaams minister is hij verantwoordelijk voor de woonzorgcentra, waar het op sommige plaatsen fout liep tijdens de eerste golf van de epidemie, en voor de contactopsporing, die nog altijd niet op punt staat.

"De kennis bij het begin van de crisis was schaars. We hebben ons aanvankelijk collectief mispakt in de aard en de snelheid van het virus en de impact ervan", stak Beke van wal. "Maar", zo zei de minister even verder in zijn betoog, "we hadden de toestand sneller terug onder controle dan in Wallonië en Brussel. Dat zijn feiten, maar het verandert niets aan het leed." Minister Beke gaf wel toe dat de toestand in een aantal woonzorgcentra schrijnend is geweest.

"In 18 van de 822 woonzorgcentra hebben we een crisismanager moeten inzetten. Dat lag niet aan de inzet van het personeel, maar soms wel aan de manier waarop men georganiseerd was. En daar moeten we naar durven kijken. Soms was het ook brute pech. Maar tegenover de 20 probleemgevallen staan er 800 anderen. In bijna de helft van onze woonzorgcentra is er geen enkel covid-overlijden geweest."