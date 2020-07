Vlaamse leerlingen moeten vanaf 2023 centrale toetsen afleggen

De Vlaamse regering trekt nu 13,5 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van de centrale toetsen. Die zullen worden afgenomen aan het einde van het 4de en 6de leerjaar en aan het einde van het 2de en 6de jaar secundair onderwijs. Een universitair steunpunt zal als onafhankelijke instantie "gestandaardiseerde, genormeerde, gevalideerde en net- en koepeloverschrijdende proeven" uitwerken. De onderwijsverstrekkers zullen via een klankbordgroep betrokken worden bij de ontwikkeling van de toetsen, zodat het eindresultaat gedragen is door het veld. In het secundair onderwijs zullen de eerste gecentraliseerde toetsen afgenomen worden in 2023, het lager onderwijs volgt in 2024.

Weyts lanceert een open oproep voor een universitair steunpunt dat de toetsen zal uitwerken, scholen zal ondersteunen bij de afname en de resultaten zal analyseren op leerling-, klas-, school- en systeemniveau. Er is meteen voldoende financiering voorzien tot eind 2025.