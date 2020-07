VRT heeft ongelijk: FC De Kampioenen was niét racistisch

Daarmee wordt het racisme van Pascale dus openlijk aangekaart. Uiteindelijk gaat ze toch overstag en krijgt Dieudonné de kamer. Het hele café heet hem van harte welkom, ook Pol die zegt dat Kameroeners goede "sjotters" zijn. Een positief vooroordeel.

In de volgende scène wordt Pascale al meteen ingepakt door de charmes van Dieudonné. Hij heeft bovendien al het hele café gekuist, nog voor dag en dauw. Aan de ontbijttafel spreekt ze wel nog haar stereotype vooroordelen uit ("Weet jij wat confituur is? Eten jullie met een mes?"), maar dan is het al duidelijk dat ze inziet dat ze zich vergist heeft.

Op dit punt van de aflevering is er dus geen enkel personage nog racistisch. Dan komt Fernand op de proppen en hij is duidelijk wel racistisch. Maar aangezien Fernand in de serie altijd dienst doet als de slechterik, wordt hiermee dus duidelijk gemaakt dat racisme slecht is. Want Fernand is immers de slechterik en Fernand is racistisch, dus racisme is slecht.