Waarnemend gouverneur Carlier over toename coronabesmettingen: "Geniet van het leven, maar houd je aan de afspraken"

Lokale lockdowns kunnen we volgens de waarnemend gouverneur best zoveel mogelijk vermijden: "Ik ben ervan overtuigd dat we lockdowns echt heel fijnmazig moeten doen. We kunnen eventueel maatregelen nemen rond een sportclub, een bedrijf of een horecazaak. Maar een gemeente in lockdown zetten, laat staan een provincie? Dat gaat volgens mij niet werken. Dat is niet te controleren."