Karolien uit Kinrooi stelt tuin open met "Welcome To My Garden": "In onze tuin  is er plaats genoeg voor een extra tent"

Als je naar de website gaat, zie je dat er heel wat Belgen zijn die hun tuin graag delen met kampeerders. Bij Karolien Deprez is dat niet anders. Al drie keer kwamen daar fietsers logeren. "We houden zelf van wildkamperen. Deze zomer zouden we in Scandinavië onze tent opslaan. Maar nu dat met corona niet doorgaat, stellen we onze tuin open voor mensen die even weg willen. Zo komen de reisverhalen toch naar ons toe", zegt Karolien. "Zelf logeren we hier ook regelmatig met de kinderen en dan hebben we ook het gevoel dat we op vakantie zijn."