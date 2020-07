Winkelketen Wibra vraagt bescherming tegen schuldeisers in België

In principe spreekt de ondernemingsrechtbank van Gent zich binnen de 2 weken uit over zo'n aanvraag. Maar de directie heeft er alvast een goed oog in. De rechtbank duidt dan een beheerder aan die naar geschikte overnemers zoekt. Wibra is zelf kandidaat om een aanzienlijk gedeelte van haar winkels zelf over te nemen. "We zien nog altijd toekomst voor onze winkels in België", zegt Maarten Hagg, woordvoerder van Wibra. "Zeker nu zich een economische recessie aankondigt zullen nog meer consumenten op zoek gaan naar goedkope spullen. Daarom zullen we een voorstel uitwerken om een substantieel gedeelte de winkels over te nemen en het grootste gedeelte van het personeel te behouden." In de Belgische vestigingen van Wibra werken zo'n 400 mensen.