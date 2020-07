Blankenberge heeft zijn strandplan uitgetest en goed bevonden

Het systeem is helder: toeristen die naar het strand lopen, worden via borden onderweg al ingelicht over hoe druk die stranden zijn. Ze krijgen die informatie al vanaf het centrum of vanaf het station als ze met de trein komen. Er wordt gewerkt met kleuren. Rood is volzet. Als rood wordt toegewezen, dan moeten badgasten naar een ander strand worden verwezen. Voor het eerst kregen 2 zones rood. Andere zones stonden op oranje. Gisteren waren er in totaal zo'n 10.000 mensen op het strand. In normale tijden zouden er dat 30.000 zijn geweest.