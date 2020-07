Bloedige plekken: de gruwelijke slag aan de Sinte-Ludwinakerk in Bonheiden

Daar hadden onze vijanden niet van terug. Alreeds sloeg er een met tranen in de ogen en met een bijtwonde, aangebracht door Willy Maes, op de vlucht. Een tweede riep dat hij zich overgaf. De anderen vochten met de moed der wanhoop verder, tot zij beseften dat hun aanvoerder zich laffelijk uit de voeten had gemaakt. Per fiets bovendien, zodat wij hem niet konden achtervolgen.

Het was de enige domper op onze glorieuze overwinning. We zouden later wel met Eddy Verbueren afrekenen. Ondertussen bonden wij de verslagenen vast aan de dunne boompjes van de hof van de kerk, tot het etenstijd was, en wij ons onzeker naar huis begaven. Onzeker, omdat onze kleren niet ongehavend uit de strijd waren gekomen. Onze hoofden en ledematen ook niet, maar daar maakten onze moeders in de regel geen problemen over.