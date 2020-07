Koning richt zich tot jongeren in uitzonderlijke boodschap op 21 juli: "Pandemie niet voorbij, blijf voorzichtig" 

Het is 21 juli, onze nationale feestdag. Maar het is er één zoals we die nog nooit meegemaakt hebben, en dat heeft alles te maken met de coronapandemie. Koning Filip heeft zich op het Paleizenplein in Brussel uitzonderlijk gericht tot de bevolking en in het bijzonder de jongeren: "Laten we uiterst voorzichtig blijven".