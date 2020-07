Drie Chirokampen geannuleerd omdat 11 leiders besmet bleken na monitorcursus

De besmetting kwam aan het licht nadat één deelnemer aan de monitorcursus positief had getest. "Tijdens de cursus had niemand symptomen. Maar één van de deelnemers is twee dagen na afloop van de cursus naar de dokter gegaan omdat hij zich niet goed voelde", zegt Erwin Cools van Chirojeugd Vlaanderen.

Uit een coronatest bleek dus dat de persoon effectief besmet is met het nieuwe coronavirus. "We hebben dan onmiddellijk alle mensen verwittigd die bij die persoon in de bubbel hadden gezeten tijdens de cursus. Ondertussen blijken er al 11 mensen positief, maar dat is een voorlopig cijfer want nog niet alle resultaten zijn bekend."

Aan de cursus hebben in totaal 58 leiders deelgenomen, maar ze waren wel onderverdeeld in twee bubbels. Alle 11 besmettingen komen uit dezelfde bubbel. "De mensen uit de andere bubbel zijn ook verwittigd geweest en we hebben hen sterk aangeraden om zich ook te laten testen."

Alvast drie kampen kunnen nu niet doorgaan, ook al omdat andere leiders bij de voorbereiding van de kampen in contact zijn gekomen met de besmette personen en dus in quarantaine moeten. Chiro Klein-Vorst ziet daardoor naar eigen zeggen twee derde van hun leiding wegvallen. Zij gingen normaal gezien net vandaag vertrekken. Chirojeugd Vlaanderen benadrukt dat de coronamaatregelen uit het protocol zijn nageleefd tijdens de monitorcursus.