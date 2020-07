Dan tóch een zesde reeks van Netflix-serie “The crown”

In februari kondigde Netflix nog aan dat het de geplande zesde reeks van “The crown” over de Britse koninklijke familie zou schrappen, maar die beslissing is nu teruggedraaid. Er komt dus wel degelijk een zesde seizoen van de prestigieuze en wereldwijd populaire Netflix-serie. Die zal de lotgevallen van de Britse royals volgen tot het overlijden van de Queen Mother in 2002. Wie hoopte op de Megxit en het schandaal rond Prins Andrew vist dus achter het net.