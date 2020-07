De hele zomer lang peddelt Joni over de IJzer: "Wat een mooie vakantiejob!"

Voor Joni uit Kortemark is veerman zijn de ideale vakantiejob: "Het is erg gevarieerd, je ziet veel verschillende mensen. Gisteren nog zette ik mensen uit Zwitserland over, een groep vrienden die hier op vakantie zijn. Je kan ook praten met de mensen en dat appreciëren ze wel. We zijn met vier veermannen die in verschillende shifts werken, elke dag in juli en augustus en dan nog in september en oktober enkel in de weekends. En met zo'n weer kan er niet geklaagd worden denk ik!"

Ook West-Vlamingen die in de buurt van de IJzer wonen, komen speciaal eens langs om het veerpontje te gebruiken: "We gaan niet echt op vakantie in het buitenland dus dacht ik om te profiteren van onze eigen buurt en we wilden zeker eens dit bootje nemen tot aan de overkant van de IJzer."