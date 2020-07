Belgische vlaggen weggehaald, "de nationale feestdag mag hier niet gevierd worden"

Daarom hingen gemeenteraadsleden van Open Tervuren vanmorgen verschillende Belgische vlaggen op in het centrum. "Maar rond 14u30 stelden we vast dat onze vlaggen al waren weggehaald", zet Thomas Geyns. "We betreuren die anti-Belgische houding van het college van Tervuren dat geleid wordt door de N-VA. Wij hebben helemaal niet de intentie met onze actie om België te promoten of anti-Vlaams te zijn. Het komt over alsof we van de N-VA in Tervuren geen Belg meer mogen zijn en dat we de nationale feestdag in onze gemeente niet mogen vieren."