Door de Theems vloeien tot 94.000 microplastics per seconde: "Bij meest vervuilde rivieren ter wereld"

Maar terug naar de Theems: "De studies tonen aan dat er heel wat verschillende soorten plastic in de rivier zitten, en die kunnen heel wat leven aantasten", zegt professor Dave Morritt van Royal Holloway. Het gaat dan zowel om micro-organismen als om bijvoorbeeld krabben. Maar ook negen andere types vissen in de rivier blijken microplastics te bevatten, waaronder de botvis.

In de magen van bepaalde soorten krabben hopen zich allerlei kleinere of microplastics op van bijvoorbeeld hygiënedoekjes, ballonnen of plastic zakjes. "We brachten de dieren over naar het lab voor onderzoek en schrokken ervan dat ze vol met plastic zaten", vertelt onderzoeker Alex McGoran aan de BBC. "Vooral de Chinese wolhandkrab bleek veel stukjes plastiek te bevatten."

Langs de andere kant zou de Theems er beter aan toe zijn dan vroeger wat betreft bepaalde metalen.