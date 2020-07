Politie Diksmuide beboet corona-overtreders onmiddellijk: "Wie richtlijnen nog niet kent, leeft onder een steen"

Diksmuide komt vooralsnog niet voor in de reeks van steden en gemeenten waar het aantal besmettingen onrustwekkend is gestegen. "We zien een lichte stijging", zegt de korpschef, "maar we zien ook laksheid. Afstand houden is erg belangrijk. Het mondmasker is dat ook en we stellen vast dat bij feesten waar met traiteurs wordt gewerkt, die niet altijd een mondmasker dragen. Ook in de horeca zien we soms personeel zonder mondmasker. Vanaf nu wordt dat beboet. Het gaat om een bedrag van minstens 250 euro. Je kan dat onmiddellijk betalen. Je hebt ook het recht om van mening te verschillen, dan krijgen de mensen de mogelijkheid om hun boete via de rechtbank te betwisten."