Drukte valt mee aan kust: "Er is nog geen plaatstekort geweest op het strand van De Haan"

Op de druktebarometer van www.dekust.be kreeg het centrum van De Haan maandagnamiddag de code geel. Dat wil zeggen dat het er druk was maar nog niet te druk. Maar op het strand zelf hebben ze niet veel van die drukte gemerkt. Annick Dosselaere: "Het was misschien wel drukker in het centrum en in de duinen."

Het strand in het centrum van De Haan is ingedeeld in vier zones. De strandgangers worden geteld. Wanneer de maximumcapaciteit in één zone bereikt is, sturen stewards de mensen door naar een zone waar er wel nog plaats is. Maar deze zomer is dat nog niet gebeurd, zegt Annick. "Er is altijd plaats genoeg geweest. Het is gewoon wat kalmer dan anders. Het toeristisch seizoen is ook later begonnen door de lockdown."

Om afstand te houden staan de cabines op 1 meter van elkaar. "Daardoor staan er voor het eerst 2 rijen cabines in De Haan. De mensen die op de 2de rij zitten, klagen erover dat ze geen zicht op zee hebben. Hopelijk is dat maar voor 1 jaar!"