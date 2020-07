Eerste resultaten autopsie: de man die stierf na politieoptreden in Antwerpen was onder invloed van drugs

Op sociale media zoals Twitter en Instagram was opgeroepen om vandaag te betogen uit protest tegen het politieoptreden. Eén van de betogers is daarom naar Antwerpen afgezakt: "wij hebben bericht gekregen op Twitter dat een Algerijnse man vermoord is in Antwerpen door 2 politieagenten en dat dat in de doofpot wordt gestoken. Wij willen opkomen voor die mijnheer omdat dit niet ok is". Een andere vrouw vult aan: "ik kreeg de oproep via Instagram. Wij zijn door de politie gevraagd om weg te gaan, maar we dragen mondmaskers en houden voldoende afstand, dus ik zie niet in wat ik verkeerd doe."