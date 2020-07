Hallucinante bedragen na EU-top: waarom is het akkoord zo "historisch"? En wie gaat dat betalen?

In februari mislukte een Europese top over de meerjarenbegroting. De discussie ging toen over een tekort van 70 miljard euro, dat ontstond door het feit dat de Britten na de brexit niet meer meebetalen aan de EU-begroting. De top eindigde in chaos, zonder akkoord.

Nu is die begroting wél goedgekeurd, goed voor 1.074 miljard euro, met daarbovenop nog eens een coronaherstelfonds (dat krijgt de naam "Next Generation EU"). van 750 miljard euro. Op 5 maanden tijd beschikt de Europese Unie dus plots in totaal over ruim 1.800 miljard euro, en dat is ongezien.

De economische impact van de lockdowns is enorm, en zal ook nog even duren. Door geld uit dit coronafonds te gebruiken voor investeringen, wil de EU voor extra groei van de economie zorgen. Landen die economisch de grootste klappen kregen of zelf weinig veerkracht (“resilience”) hebben, komen in aanmerking voor de meeste investeringen.

De voorkeur gaat naar investeringen die helpen om de klimaatdoelstellingen te halen, of om de digitale slagkracht te verbeteren, of om hervormingen te ondersteunen die de concurrentiekracht verhogen. Klinkt allemaal behoorlijk abstract.

Het is aan de lidstaten om concrete voorstellen in te dienen, een eerste horde tegen oktober al. Daarna volgt een beoordeling door de Europese Commissie en de andere lidstaten. Tot en met 2023 kunnen projecten worden goedgekeurd. De laatste betalingen moeten eind 2026 gebeurd zijn. Langetermijnprojecten zijn dus uitgesloten.