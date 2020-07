Onderzoek: IJsbeer zo goed als uitgestorven tegen 2100

Het is al langer bekend dat het dalende aantal zee-ijs gelinkt is met een dalend aantal ijsberen. De nieuwe studie tracht daar nu een tijdslijn op te plakken. IJsberen hebben zee-ijs nodig om op zeehonden te jagen. Door de klimaatverandering is dat zee-ijs op een snel tempo aan het smelten en bijgevolg is het aantal ijsberen ook aan het verminderen.