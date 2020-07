Kamp Chiro Lendelede gaat niet door na coronabesmettingen

De vrachtwagen met reiskoffers stond al klaar, maar toch kunnen de Chirojongens en -meisjes van Lendelede vandaag niet op kamp vertrekken. Zondag bleken 4 leden besmet te zijn met het coronavirus. Daardoor is het kamp in Essen in extremis afgelast.

De 4 besmette leden hadden de voorbije dagen ook contact met andere jongeren en daardoor was het niet duidelijk wie al dan niet besmet is met het virus. Niet alleen het kamp is afgelast, ook de speelpleinwerking in Lendelede is tot eind deze maand gesloten. De besmette leden zijn mogelijk in contact gekomen met enkele speelpleinmonitoren. De burgemeester bekijkt met de chiroleiding of ouders hun geld kunnen terugkrijgen, via een fonds dat opgericht is om schade van corona te verzachten.