Liveblog: 175 besmettingen per dag, ook aantal overlijdens en opnames stijgt nu 

Nu het aantal nieuwe coronabesmettingen opnieuw stijgt, zou een lokale lockdown er vrij snel van kunnen komen. Dat is de mening van Geert Molenberghs, professor biostatistiek aan de Universiteit Hasselt en de KU Leuven. "De cijfers lopen snel op, vorige week had je nog 700 besmettingen, de meest recente week waren dat er 1.200, bijna een verdubbeling. Vooral op conto van de provincie Antwerpen, maar we kennen ook clusters in het Brusselse, Houthalen-Helchteren, Beringen... Het gaat snel omhoog dus we moeten snel reageren", zei hij op MNM.

"Het is aan de politiek om dat te beoordelen, maar ik denk dat ze er wel rijp voor zijn. Het alternatief is een totale lockdown, en dat is veel ingrijpender. Een lokale lockdown, niet al te lang in de tijd, kan de zaak in de hand houden als contactopsporing en clusteronderzoek het niet meer kunnen bijhouden."