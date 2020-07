Luchtvaartexpert Riadh Bahri over het reddingsplan voor Brussels Airlines: "Forse toegevingen van Lufthansa"

"Brussels Airlines had de financiële steun nodig om de operaties te kunnen opschalen. Dat laatste was wegens de financiële problemen moeilijk geworden. Door deze bizarre tijden is het evenwel voorbarig om nu al te gaan zeggen dat er geen enkele vlucht meer geannuleerd zal worden", weet Bahri. "Maar de vrees dat er massaal geannuleerd wordt door een inkrimpscenario, die vrees is dankzij dit akkoord verdwenen."

Op de vraag of we na deze coronacrisis veel meer of veel minder gaan betalen voor een vliegreis, daar moet onze luchtvaartexpert het antwoord schuldig blijven. "We weten niet hoe de sector uit dit coronadal gaat kruipen. Iedereen is nu vooral bezig met zijn of haar overleven. Sommigen doen dat door hun prijzen drastisch te verlagen, anderen doen dat door financiële steun te zoeken bij overheden of privé-investeerders."