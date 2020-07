Man komt om het leven na val in waterput in Sint-Niklaas

In de Galgstraat in Sint-Niklaas is deze voormiddag een oudere man om het leven gekomen tijdens het klussen. De man was aan het werk aan een waterput in de tuin naast zijn woning. Hij belandde in de put en raakte er niet meer uit op eigen kracht.

Familie van het slachtoffer vond hem en verwittigde de hulpdiensten, maar die konden enkel het overlijden van de man vaststellen. Het is nog niet duidelijk hoe de man in de put belandde of hoelang hij er al lag.