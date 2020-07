Ninove verplicht mondmaskers bij alle evenementen, ook buiten

Zowel bij evenementen van de stad als bij evenementen van verenigingen, zowel binnen als buiten: op elk evenement in Ninove moet je verplicht een mondmasker dragen. "Een heldere en eenduidige afspraak. Dat was nodig", vindt burgemeester Tania de Jonghe (Open VLD).

"Het aantal besmettingen in Ninove valt voorlopig mee, maar we willen dat ook zo houden. Eerder verplichtten we al mondmaskers op markten, maar we hebben nu ook alle evenementen in kaart gebracht. Bij sommige evenementen is het moeilijk inschatten of iemand wel de juiste afstand kan houden. Vandaar de algemene verplichting, zo is er duidelijkheid voor iedereen", concludeert de burgemeester.