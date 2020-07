Overtocht met de veerpont in Maasmechelen duurt maar 20 seconden. Stuurman Pascal Meertens: "De Maas is hier een beek in de zomer"

Op nog geen halve minuut vaar je in de zomer de Maas over van het Belgische Meeswijk naar het Nederlandse Berg. "Hier op de Oude Maasarm krijgen we het overschot van het water", zegt stuurman Pascal. De Maas voedt eerst het Albertkanaal, en wat er over is, vloeit naar hier. Daardoor lijkt het hier in de zomer meer op een beek dan een rivier." Het voordeel is wel dat de overzet ook maar heel kort duurt.