Parlementsleden: “Britse regering onderzocht mogelijke Russische inmenging tijdens brexitreferendum niet”

Wat effectief de impact was van die pogingen om de uitslag te beïnvloeden is "moeilijk zoniet onmogelijk te bewijzen". De regering was te traag om de dreiging te herkennen, maar reeds in 2014 had dit op de radar kunnen komen. Daarbij verwijst het comité naar andere voorvallen, zoals de Russische inmenging tijdens het Schotse onafhankelijkheidsreferendum in 2014 en de hacking door Rusland van de Democratische partij in de VS. De regering onderzocht ook na het brexitreferendum de impact van de aantijgingen niet, "in schril contrast met de Amerikaanse aanpak na meldingen van inmenging bij de presidentsverkiezingen in 2016".

Het comité zei ook dat het VK duidelijk een doelwit is voor desinformatiecampagnes van Rusland.