Nationale feestdag: prins Laurent komt naar Te Deum in Antwerpen

Op 21 juli 1831 legde Leopold I, de eerste Koning der Belgen, de eed af op de Belgische grondwet. Sindsdien is 21 juli onze nationale feestdag. Maar veel mensen weten dat niet. "Vieren we vandaag niet de bevrijding?", gokt een van de toeschouwers. "Ik sta hier te wachten op de genodigden, maar ik weet eigenlijk niet wie er komt", geeft hij toe. "Prins Laurent? Dat is goed", lacht de man. Een andere toeschouwer komt kijken of ze een glimp kan opvangen van haar dochter: "Zij is in het Te Deum omdat ze raadsheer is aan het hof van beroep. Normaal is het op uitnodiging en mag ik niet binnen, spijtig genoeg. Maar ik vind het wel fijn om eens mee te maken."