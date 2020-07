Opluchting bij Hula, het restaurant uit Heule mag weer open

Het restaurant ging dicht nadat het personeelslid dat er de afwas doet positief had getest. De man meldde dat aan zijn werkgever die meteen de zaak sloot en alle medewerkers liet testen. De medewerkers hebben een eerste keer negatief getest, maar omdat er zoiets bestaat als vals negatief, zijn ze een week later nog eens getest. Dat gaf bevestiging dat ze niet besmet zijn. Zaakvoerder Thijs Clinckemaillie is gelukkig, hoopt nu dat zijn zaak probleemloos kan openblijven, al is hij er zich meer dan ooit van bewust dat het aantal besmettingen toeneemt en dat iedereen best de maatregelen respecteert.