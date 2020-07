Sinds 2018 werden al elf wolven waargenomen in Vlaanderen

In persberichten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) is te lezen dat er naast August en Noëlla nog wolven aanwezig zijn in onze contreien. Voor het beoordelen van waarnemingsdata en het vertalen ervan naar "voorkomen en verspreiding" van wolven worden betrouwbaarheidscriteria gehanteerd die internationaal gangbaar zijn. Daaruit blijkt dat het in totaal om elf individuen gaat. Naast de gedode Naya, het wolvenpaar August en Noëlla en hun vier jongen, passeerden er nog vier geïdentificeerde zwervende wolven in Vlaanderen.