Sint-Vincentius Genk helpt meer mensen dan ooit: “Vorige maand een stijging van 10 procent tegenover juni 2019”

Het nieuwe verdeelsysteem op afspraak hindert Alice alvast niet. “Maar ik heb dan ook het geluk dat ik mezelf per wagen kan verplaatsen." Als bijkomend voordeel merkt ze op dat de voedselpakketten de laatste tijd groter lijken. “Door de lockdown hebben eetgelegenheden massaal hun stock met ons gedeeld”, verheldert Guy Renders, verantwoordelijke voor de voedselafdeling in Sint-Vincentius. “Bij het verdelen van de voeding moet ik iedereen duidelijk maken dat dit niet de standaard is. Over het algemeen kunnen we de laatste jaren immers steeds op minder voedsel rekenen, en moeten we zelf voor een grote som producten aankopen. In 2020 alleen al lopen die kosten op tot 60.000 euro. Op langere termijn is dat niet houdbaar. Zeker niet wanneer ons ‘cliënteel’ dusdanig blijft groeien.”