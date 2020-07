Strengere controles van horecazaken in Heusden-Zolder: "Daar komt veel volk samen"

De strengere controles in Heusden-Zolder komen er omdat het aantal coronabesmettingen erg hoog is. De afgelopen 7 dagen ging het om 22 gevallen. "In het merendeel van die gevallen weten we niet wat het verband is", zegt burgemeester Mario Borremans (GOED). "We zitten al dagen te wachten op meer informatie van de contacttracers, maar die info komt maar niet. We willen nu uitsluiten dat het virus verspreid wordt via de horeca, want daar komt veel volk samen."