Terzake docu: Corps diplomatique tussen Brussel en Londen

In de reportagereeks "Corps diplomatique" krijgt journalist Bart Aerts toegang tot de Belgische diplomatie. In deze aflevering volgt hij François Roux en Didier Seeuws. De eerste werkt als diplomaat op de grootste ambassade van België in de wereld. Dat is de permanente vertegenwoordiging bij de Europese Unie... in Brussel. En Didier Seeuws is chef van de Europese Brexit-taskforce. Hij praat voor het eerst over het moeilijke scheidingsproces met de Britten. "Brexit komt op een slecht moment en diplomaten moeten proberen de schade te beperken."