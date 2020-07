"Dit verandert onze kijk op Venus grondig": volgens nieuwe studie is planeet actiever dan gedacht

Beweegt er nog iets op Venus? Ja, zeggen wetenschappers in een nieuwe studie. Die schetst een beeld van een geologisch dynamische planeet, en dus niet de slapende planeet waarvoor ze vaak doorgaat. De studie is verschenen in Nature Geoscience, klik hier voor meer info.

Venus is, vanaf de zon gezien, de tweede planeet in ons zonnestelsel, na Mercurius maar vóór de aarde en Mars. De planeet - genoemd naar de Romeinse godin van de liefde - heeft ongeveer dezelfde grootte, massa en samenstelling als de aarde. We kunnen ze op sommige momenten zien als een witte parel in de ruimte. Er zou vulkanische activiteit (geweest) zijn, de onderzoeken daarover lopen nog steeds. En daarin is nu een nieuwe stap gezet door de universiteit van Maryland (VS) en het Institute of Geophysics in Zürich.