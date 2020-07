Wachtebeke bereidt zich voor op tweede coronagolf: "We willen niet nog eens zo'n drama meemaken"

"We gaan bijvoorbeeld kijken wat we zelf kunnen doen op vlak van contacttracing. Want dat staat op nationaal niveau nog niet op punt en het is toch wel belangrijk om te achterhalen met wie een besmet persoon in contact is geweest. We willen alle risico's vermijden en gaan dus niet zitten wachten zoals in de eerste coronapiek. We gaan van in het begin het monster bij de oren pakken", gaat Van Cronenburg verder. Hij heeft er in ieder geval een beter oog op dan bij de eerste uitbraak. "We hebben nu een grote voorraad aan beschermingskledij en coronatests. Dat hadden we in het voorjaar niet, met alle gevolgen van dien."