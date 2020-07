Wellnesscomplex in Huldenberg verwoest door brand

Voor de eigenaars is 2020 een echt rampjaar. Nadat het saunacomplex al maanden gesloten was gebleven door het coronavirus is er nu de vernietigende brand. "We hopen dat we snel kunnen heropbouwen, we gaan alles nu met de verzekering moeten bekijken. In afwachting zijn we onze klanten aan het verwittigen dat ze hier helaas niet meteen terecht kunnen", zegt Van Eyck.