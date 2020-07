Na 4 dagen en nachten onderhandelen is er een akkoord over Europees coronaherstelfonds en meerjarenbegroting

"Dit is een goede en sterke deal", zegt Charles Michel in een persconferentie. "Dit is de juiste deal voor Europa nu. We hebben samen verantwoordelijkheid en solidariteit getoond." Het gaat volgens Michel om veel meer dan geld. "Het gaat om werknemers, hun families, hun gezondheid en hun welzijn. Ik geloof dat dit akkoord een historisch moment is."