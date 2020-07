Zeven jongeren vermoord nabij Gatúnmeer in Panama

Een groep van 13 jongeren wilde gaan zwemmen in het Gatúnmeer. Dat is een meer in een bosrijk gebied, dat zo’n 80 kilometer ten noorden van de hoofdstad Panama-stad ligt.

Maar bij het meer werden 7 van de 13 jongeren - 4 mannen en 3 vrouwen - doodgeschoten. Alle slachtoffers zijn tussen de 17 en 22 jaar. De lichamen werden op twee verschillende plaatsen gevonden. Vijf slachtoffers trof men aan in een verlaten bunker en de andere twee op twee verschillende plaatsen in het bos. Ze hadden allemaal schotwonden in het hoofd, dat hebben lokale media gemeld.

Zes andere jongeren konden vluchten. De overlevenden vertelden aan de politie dat twee gewapende mannen hen hadden aangevallen. De politie heeft ondertussen een verdachte opgepakt, het gaat om een 18-jarige man. De man zou herkend zijn aan de hand van een litteken in zijn gezicht, een van de overlevenden had het zo beschreven .